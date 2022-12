Legge Bilancio: De Luca, 3 miliardi per la sanità sono insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Per quanto riguarda la sanità siamo in attesa di vedere la conclusione del lavoro di approvazione della legge di bilancio nazionale. Abbiamo rilevato che lo stanziamento previsto di 3 miliardi di euro è assolutamente insufficiente". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta facebook del venerdì. "Sappiamo bene che la coperta è corta, che non possiamo consentirci sforamenti di bilancio e ulteriore indebitamento dello Stato, ma proprio perché la coperta è corta bisogna decidere quali sono le priorità verso le quali orientare le poche risorse disponibili e quella della sanità è la priorità assoluta, anche rispetto alla tutela del reddito, degli stipendi e delle pensioni. Tutti hanno come principale obiettivo quello di salvare la propria vita e tutelare la propria salute e quindi se c'è una priorità che vale su tutte le altre questa è la salute pubblica". (ren)