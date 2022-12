Napoli: Mocerino, la ruota panoramica? Bella idea ma serve metodo Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore si è animato il dibattito riguardo la ruota panoramica a Napoli. Una bella e suggestiva idea, indubbiamente". Così Carmine Mocerino, capogruppo della formazione 'De Luca Presidente' in Consiglio regionale della Campania. "Credo, però, serva una riflessione a più ampio spettro sui grandi centri e la programmazione degli eventi per le festività natalizie. Sono certo che l'Amministrazione comunale di Napoli, a partire dal Sindaco Gaetano Manfredi, che non ha certo bisogno dei miei consigli, procederà in questa direzione. A Salerno, con le Luci d'artista, si è avviata una narrazione nazionale". "Un modello da seguire perché è un metodo che convince", ha concluso Mocerino. (ren)