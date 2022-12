Napoli: ritardo consegne bollettini Tari. Nessuna mora per pagamenti con breve ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con riferimento alle notizie di stampa relative al ritardo di consegna dei bollettini di pagamento della Tari con scadenza 16 dicembre, il Comune, scusandosi con in cittadini per il disagio dovuto a cause indipendenti dall'attività degli uffici, comunica che è comunque possibile pagare in autoliquidazione". Così in una nota il Comune di Napoli. " In ogni caso - ha specificato la nota - coloro che non hanno ricevuto in tempo il bollettino e effettuano il pagamento con breve ritardo non si applicheranno interessi di mora e/o sanzioni. La spedizione nel comune di Napoli è cominciata il 9/12/2022 e nel giro di 15 giorni dovrebbero essere recapitati tutti gli avvisi". (ren)