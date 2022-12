Campania: Ciampi (M5s), si discuta la mia legge sui lobbysti in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vanno definite, una volta per tutte, regole chiare e linee guida che definiscano gli standard di comportamento per chiunque entri in relazione con la Regione, a partire dall’istituzione di un registro e di una tessera di riconoscimento per i portatori di interesse e i cosiddetti gruppi di pressione. La nostra proposta di legge, in una situazione drammatica come quella attuale, in cui abbiamo visto la disinvoltura con cui agiscono i lobbisti a Bruxelles, ha il senso di voler porre il massimo delle garanzie sull’attività dei portatori di interesse in rapporto con l’attività istituzionale della Regione Campania. A gennaio di quest’anno la Camera ha approvato la proposta di legge sulle lobby, grazie all'azione del Movimento 5 stelle, in quell’occasione il presidente Conte affermò: “I rapporti fra politica e interessi economici devono essere trasparenti, alla luce del sole e chiari ai cittadini”, quella considerazione resta più che mai valida anche oggi”, ha concluso Ciampi. (ren)