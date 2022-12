Piemonte: de Magistris annuncia adesione della consigliera regionale Francesca Frediani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cammino di Unione Popolare prosegue e si incrocia con le storie sui territori in lotta per i diritti. Si consolida da oggi, in Piemonte, il percorso di Unione Popolare con la consigliera regionale Francesca Frediani e il Movimento 4 ottobre che aderisce da oggi al nostro progetto politico". è la dichiarazione di Luigi de Magistris portavoce di Unione popolare. "Unione Popolare vuole unire tutte le persone e le reti collettive che dalla questione morale ai valori costituzionali, dalla pace all'ambiente, dalla giustizia sociale ed economica ai diritti e alle libertà civili vogliono impegnarsi per un mondo migliore". Ha concluso de Magistris. (ren)