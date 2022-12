Brucellosi: Pedicini (Ale), Piano Campania continua a produrre inutile mattanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allevatore del Casertano colto da malore dopo aver assistito inerme all'ennesima mattanza dei suoi vitelli, aveva chiesto che venisse rispettato un suo sacrosanto diritto previsto dalle normative europee. Ovvero che si procedesse alle controanalisi dei suoi capi risultati infetti da brucellosi. Un diritto che solo in Campania non viene riconosciuto. È paradossale che proprio nel territorio dove i prodotti del latte di bufala costituiscono un marchio di eccellenza, si continuino ad applicare direttive comunitarie in un'interpretazione che ad oggi ha prodotto danni incalcolabili. È un dato di fatto che su 140mila bufale abbattute per sospetta brucellosi o tbc bufalina, il 99 per cento siano risultate perfettamente sane dalle analisi post mortem". Così l'europarlamentare del Gruppo Efa (Alleanza Libera Europea) e segretario del Movimento Equità Territoriale, Piernicola Pedicini. (segue) (ren)