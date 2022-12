Brucellosi: Pedicini (Ale), Piano Campania continua a produrre inutile mattanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sorge il sospetto che ci sia una strategia tesa a ridurre la produzione della bufala in determinati territori che ne hanno fatto un volano per l'economia locale, a vantaggio di altri. Non passano inosservati i dati fornitici dai funzionari della Commissione UE, nel corso di un incontro che abbiamo organizzato nelle scorse settimane nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, secondo cui il numero dei capi nel Casertano ha subito una diminuzione del 6 per cento, mentre nel Salernitano si sia registrato un incremento del 14 per cento. Non può esistere una gara tra Caserta e Salerno - ha sottolineato Pedicini - ma si deve lavorare per salvaguardare e rilanciare i prodotti di entrambi i territori. All'allevatore colpito da malore, esprimo la mia più profonda vicinanza e mi auguro di poterlo incontrare al più presto, assicurandogli - ha concluso il parlamentare europeo - che non mi fermerò nella mia battaglia al fianco di un comparto che rappresenta una eccellenza del made in Campania e una fonte di sviluppo per il Sud e il Paese". (ren)