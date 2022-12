Inflazione: Istat, a novembre stabile all’11,8 per cento su anno, + 0,5 su mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una modesta accelerazione su base tendenziale (da +12,6 per cento a +12,7 per cento); rallentano, al contrario, anch’essi di poco, quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,9 per cento a +8,8 per cento). L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici regolamentati (+4,2 per cento), degli Energetici non regolamentati (+2,2 per cento), degli Alimentari lavorati (+1,5 per cento) e dei Beni non durevoli (+0,6 per cento); in calo invece, a causa per lo più di fattori stagionali, i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,4 per cento) e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,2 per cento). L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,1 per cento per l’indice generale e a +3,7 per cento per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,7 per cento su base mensile e del 12,6 per cento su base annua (come nel mese precedente); la stima preliminare era +12,5 per cento. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,6 per cento su base mensile e dell’11,5 per cento su base annua. (segue) (Com)