Trasporti: Alta velocità. Nappi (Lega), continua impegno del ministro Salvini su opera fondamentale per il Sud

23 luglio 2021

- "Grande accelerazione sulla linea dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, grazie all'impegno massimo profuso dal Mit in sinergia con i sindaci campani. L'opera, come ha sottolineato il ministro Matteo Salvini, è rilevante e fondamentale non solo per la Campania ma per l'intero Meridione perché va nella direzione di unire finalmente il Paese. In una regione che anche nel comparto dei trasporti paga un pesante dazio a causa del malgoverno delle amministrazioni di sinistra che si sono succedute al governo nazionale e locale, la nuova linea ferroviaria rappresenta un'opera dal grande valore strategico per il rilancio dei collegamenti e dell'economia". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)