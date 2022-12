Covid: De Luca, proseguire con vaccinazioni anche contro influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito tutti i nostri concittadini a vaccinarsi contro l'influenza, oltre che contro il Covid, perché registriamo un afflusso negli ospedali per l'influenza e, in molti casi, anche nei pronto soccorsi oltre che nei reparti ordinari". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook. "Vi prego di proseguire con intensità nella campagna di vaccinazione anti Covid e anti influenzale. Ad oggi abbiamo una situazione tutto sommato sotto controllo per quanto riguarda il Covid ma è bene essere prudenti perché è prevedibile che nel periodo festivo avremo incontri, manifestazioni al chiuso, e quindi è necessario avere grande prudenza", ha aggiunto. (ren)