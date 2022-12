Sicurezza: de Magistris (Up), conversione in legge del Dl Rave party è incostituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche ciliegina sulla torta nella legge. Via ai divieti di benefici penitenziari per colletti bianchi condannati per reati contro la pubblica amministrazione. E ripristino di benefici penitenziari per mafiosi che non collaborano. Anche qui una coerenza di fondo si intravede. Dopo il regalo agli evasori con uso del contante e questo provvedimento l'identità anche giuridica di questa allegra compagine di governo appare sempre più evidente. In Europa poi ci pensano Panzeri & C. per ricordare a tutti che la questione morale ha travolto la politica e le istituzioni nell'anima e che nel Sistema fanno solo finta di litigare, ma sono solo piccole sfumature di nero", ha concluso il portavoce di Unione popolare. (ren)