Sicurezza: Vergara (Onavisi), sistemi ad alta tecnologia per la tutela sociale

- "La tecnologia è un'alleata importante per la sicurezza delle persone, dei luoghi e dei beni. Oltre agli apparecchi sempre più sofisticati per la videosorveglianza possiamo contare oggi su software gestiti da intelligenze artificiali, sistemi di rilevamento facciale, oltre alle soluzioni, sempre più richieste, a supporto di sistemi di sicurezza dinamica. Dispositivi di piccole dimensioni in grado di geolocalizzare le persone mettendole direttamente in contatto, tramite sistema bluetooth, con gli istituti di vigilanza e le forze dell'ordine. Queste applicazioni possono consentirci di dare una risposta concreta sul piano della sicurezza all'impennata di reati violenti che si registra in tutta Italia dopo i due anni di limitazioni per il Covid. Per questo motivo bisogna continuare a investire in ricerca oltre ad adeguare le normative alle nuove tecnologie". Queste le parole di Domenico Vergara, presidente dell'Onavisi (Osservatorio nazionale Vigilanza per la Sicurezza) nel corso del webinar "Quale sicurezza per famiglie e imprese. Dalle nuove tecnologie la risposta alla domanda di sicurezza in Italia. Lo scenario post pandemico e le nuove prospettive". "Abbiamo analizzato i reati del 2022: c'è un incremento globale del 12,8 per cento, le rapine sono in aumento del 7,5 per cento, 286 sono gli omicidi (fino al 4 dicembre), con 110 vittime donne. C'è il dato allarmante dei furti nelle abitazioni: 500 al giorno, 20 in un'ora, con raid anche in pieno giorno, così come evidenziato anche da uno studio curato dalla Cna. Poi, l'Osservatorio lancia un appello a governo e parlamento per estendere l'attività degli istituti di vigilanza a tutto il mercato europeo. Sarebbe utile - ha concluso Vergara - avviare un confronto in sede Ue che consentirebbe di attivare nuovi livelli occupazionali". (segue) (ren)