Sicurezza: Vergara (Onavisi), sistemi ad alta tecnologia per la tutela sociale (2)

- Sull'importanza delle nuove tecnologie si è pronunciato anche il prefetto Antonio De Iesu (assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli): "La videosorveglianza e i sistemi tecnologici sono un prezioso supporto alle attività investigative. A Napoli possiamo contare su 700 telecamere, finanziate con i Pon sicurezza e dalla Regione Campania, sono operative all'80 per cento dopo l'intervento del Ministero dell'Interno che ha approvato un piano esecutivo per la loro manutenzione. Rafforzeremo la videosorveglianza a Ponticelli, Pianura, Forcella e Fuorigrotta, quartieri funestati dalla presenza criminale. Ma per cambiare le cose serve l'aiuto di tutti nel rispettare le norme e le regole di civile convivenza in modo da poter consentire alle forze dell'ordine di lavorare in condizioni più favorevoli. In una città come Napoli, che ospita flussi turistici di assoluto rilievo mondiale la ritengo una priorità". (segue) (ren)