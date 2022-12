Imprese: studio Mediobanca, accelera crescita delle medie del Mezzoggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accelera la crescita delle medie imprese del Mezzogiorno che negli ultimi dieci anni hanno superato le imprese analoghe del Centro e del Nord. Anche l’impennata dei costi energetici e la crisi pandemica non hanno frenato la corsa di queste “ambasciatrici” del cambiamento del Sud che quest’anno prevedono un incremento del loro giro d’affari dell’8,1 per cento (contro il 7,2 per cento delle altre aree d’Italia), dopo l’aumento del 10 per cento conseguito nel 2021. Così quasi la metà conta di superare entro il 2022 i livelli pre-Covid. A conferma di una dinamicità che in dieci anni, tra il 2011 e il 2020, ha visto crescere il loro fatturato del 35,2 per cento (contro il 16,7 per cento delle altre aree d’Italia), la produttività del +28,3 per cento (contro il +20 per cento) e la forza lavoro del +25,6 per cento (contro il +19,8 per cento). È quanto emerge dall’ultimo rapporto “Leader del cambiamento: le medie imprese del Mezzogiorno” realizzato dall’Area Studi di Mediobanca, dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere e che viene presentato oggi a Salerno presso la Camera di commercio. Si tratta di una realtà che rappresenta quasi il 10 per cento del totale delle medie imprese italiane, ma cresciuta fino a contare 316 aziende, di cui circa il 40 per cento opera in Campania. (segue) (Rin)