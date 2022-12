Legge Bilancio: Bombardieri, quella del governo è una manovra sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una manovra sbagliata e questa è stata una settimana importante di mobilitazione, perché con le nostre manifestazioni e le nostre iniziative in giro per l'Italia, abbiamo spiegato alle lavoratrici e ai lavoratori che nella manovra ci sono misure che non danno risposte alle emergenze del Paese". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, da Napoli dove, dopo aver inaugurato una sede della Uil Fpl, la categoria della sanità e degli enti locali, ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori del settore, nella giornata di mobilitazione indetta da Uil e Cgil per manifestare contro la manovra del governo. "I salari e le pensioni - ha proseguito il leader della Uil - devono recuperare potere d'acquisto e nella manovra non ci sono scelte che vanno in questa direzione. Noi avevamo proposto di detassare la tredicesima e gli aumenti contrattuali, ma c'è stato solo un parziale intervento sul cuneo fiscale, che si traduce in soli 15 euro lordi al mese. Bisogna poi affrontare il problema della precarietà - ha sottolineato Bombardieri - ma la scelta di ampliare l'utilizzo dei voucher va nella direzione opposta. Così come non va bene la decisione su opzione donna. Né ci sono risposte sul Mezzogiorno e sulla sanità. Ed è proprio questo il motivo per cui oggi siamo qui a Napoli con i lavoratori di questo settore - ha concluso Bombardieri - duramente provati nel periodo della pandemia".(Rin)