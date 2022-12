Brucellosi: Muscarà (misto), solidarietà ad allevatore. Commissione inchiesta urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda dell'allevatore casertano colto da malore durante l'esecuzione dell'ordine di abbattimento dei suoi capi per sospetta brucellosi, e sottolineo sospetta, è un fatto grave. Un ennesimo caso da chiarire e approfondire. Esprimo intanto la mia vicinanza all'allevatore e alla sua famiglia". Lo ha affermato la consigliera regionale campana del Gruppo Misto Maria Muscarà. "In Consiglio regionale ci sono 11 consiglieri regionali, me compresa, che hanno chiesto l'istituzione di una commissione di inchiesta. La maggioranza che fa?", ha proseguito Muscarà. "Dopo il tentativo di suicidio di un altro allevatore casertano, terra letteralmente martoriata dalla Regione, dobbiamo aspettare che ci scappi il morto per chiedere verità e giustizia?". "Chiederò ai colleghi di opposizione di riprendere l'iniziativa direttamente in Aula. La maggioranza si defili pure: a quel punto però sapremo concretamente chi è che non vuole verità e giustizia", ha concluso Muscarà. (ren)