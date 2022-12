Sicurezza: Piantedosi incontra sindaci Roma, Milano e Napoli "più polizia locale e autonomia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo confronto di circa due ore per affrontare i problemi, e anche le soluzioni, che accomunano le tre più grandi Città metropolitane d'Italia: Roma, Milano e Napoli. Stamattina il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha riunito i sindaci Roberto Gualtieri, Giuseppe Sala e Gaetano Manfredi, per discutere di questioni che attanagliano le città: la movida selvaggia, l'incremento dei fenomeni criminali di cui sono autori i minorenni, riuniti nelle baby gang, la necessità di sorvegliare le stazioni ferroviarie e di gestire le occupazioni abitative. I tre sindaci si sono detti soddisfatti, il ministro ha parlato di "un primo incontro, molto proficuo, per creare un forum sulle tre aree metropolitane più importanti e grandi del Paese. Ci sono tratti ed esperienze positive comuni - ha aggiunto Piantedosi - per fronteggiare i problemi che affliggono le aree metropolitane". (segue) (Rer)