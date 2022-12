Sicurezza: Piantedosi incontra sindaci Roma, Milano e Napoli "più polizia locale e autonomia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un focus specifico, il sindaco di Roma lo ha dedicato al tema della sicurezza stradale, particolarmente sentito in città negli ultimi mesi in seguito a drammatici incedenti determinati da atteggiamenti scorretti alla guida: "Ho chiesto un sostegno e un supporto per rafforzare gli organici della polizia locale per incrementare il lavoro sulla sicurezza stradale". Mentre i tre sindaci tutti insieme hanno condiviso le preoccupazioni sul sistema di gestione degli sgomberi delle occupazioni socio-abitative. E a termine del confronto il sindaco di Napoli ha annunciato che le tre Città metropolitane hanno chiesto che il governo avvi un grande Piano Casa e hanno fatto sapere che l'istanza sarà recapitata anche al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. (segue) (Rer)