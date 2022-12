Commercio estero: Istat, a ottobre export cresce del 17,5 per cento in valore su base annua, -2,7 in volume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2022, l’export cresce su base annua del 17,5 per cento in termini monetari e si riduce del 2,7 per cento in volume. Lo riferisce l’Istat. La crescita dell’export in valore è più sostenuta verso l’area Ue (+18,2 per cento) rispetto ai mercati extra Ue (+16,8 per cento). L’import in valore registra un incremento tendenziale del 28,2 per cento – molto più intenso per l’area extra Ue (+39,4 per cento) rispetto all’area Ue (+19,0 per cento) – mentre in volume è sostanzialmente invariato (+0,6 per cento). Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export si segnalano: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+31,7 per cento), macchinari e apparecchi n.c.a. (+13,2 per cento), prodotti petroliferi raffinati (+65,3 per cento), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+15,2 per cento), sostanze e prodotti chimici (+18,5 per cento) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,1 per cento).(Rin)