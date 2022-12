Napoli: dispositivo traffico per domani in occasione della manifestazione “Street Parade Repression"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della manifestazione "Street Parade – Repression! Che ce tocca s'appiccia" che si svolgerà a Napoli domani 17 dicembre, è stato istituito un particolare dispositivo temporaneo di circolazione. Nel dettaglio: dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare lungo le seguenti strade di volta in volta interessate dal passaggio del corteo, con contestuale sospensione del percorso di mobilità ciclabile ove presente: piazza Dante, piazza 7 Settembre, via Toledo, piazza Salvo D'Acquisto (piazza Carità), via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Armando Diaz, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza Plebistito, via Nazario Sauro. Dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze: a) il divieto di fermata e il divieto di sosta con rimozione coatta nelle strade e piazze di cui al punto 1; b) in via San Carlo (fronte Teatro San Carlo), la sospensione dell'area di parcheggio riservata al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi); c) in via San Carlo (fronte ingrasso principale del Teatro San Carlo), la sospensione della fermata del Trasporto Pubblico di linea urbano (fermata autobus). Lo ha reso noto in un comunicato il Comune di Napoli.(ren)