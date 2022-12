© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione comunale di Napoli ha precisato che non è prevista l'installazione di un maxischermo a Castel dell'Ovo in occasione della finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Francia in programma domenica 18 dicembre. Lo ha reso noto il Comune di Napoli in seguito ad alcune notizie riportate questa mattina da alcuni organi di stampa. (ren)