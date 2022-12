Commercio estero: Istat, in flessione export verso Russia, Giappone e Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori all’incremento dell’export nazionale sono: Stati Uniti (+34,2 per cento), Germania e Francia (per entrambi +15,0 per cento), Austria (+46,3 per cento), Spagna (+18,7 per cento) e paesi OPEC (+32,0 per cento). L’export verso la Russia (-30,9 per cento) si conferma in forte flessione; diminuiscono anche le vendite verso Giappone (-11,2 per cento) e, in lieve misura, Belgio (-0,7 per cento). Lo riferisce l’Istat. Nei primi dieci mesi del 2022, la crescita tendenziale dell’export (+20,8 per cento) è dovuta in particolare all’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+44,1 per cento), prodotti petroliferi raffinati (+96,7 per cento) e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+19,7 per cento). A ottobre 2022 il disavanzo commerciale è pari a -2.123 milioni di euro, a fronte di un avanzo di 2.216 milioni dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico (-8.762 milioni) è più ampio rispetto a un anno prima (-5.839 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici si riduce a 6.639 milioni, da 8.055 milioni di ottobre 2021. Nel mese di ottobre 2022 i prezzi all’importazione diminuiscono dello 0,9 per cento su base mensile e crescono del 15,9 per cento su base annua (era +20,3 per cento a settembre).(Rin)