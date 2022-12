Napoli: Cosenza, giunta approva l'estensione della rete ciclabile cittadina a Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Comune di Napoli nella seduta odierna ha approvato anche in linea economica il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di estensione della rete ciclabile cittadina a Scampia del valore complessivo di 6.500.000 di euro. Il progetto rientra in un più ampio programma di estensione della rete ciclabile cittadina, finanziato sia con risorse del Ministero delle Infrastrutture che con risorse Pnrr. L'obiettivo dei finanziamenti è rafforzare la mobilità ciclistica in ambito urbano, per raggiungere tale risultato il Comune di Napoli dispone complessivamente di 14.000.000 di euro per la realizzazione di almeno 35 km di nuove ciclabili che si sommano ai 20 Km di tratti esistenti. Tre gli ambiti cittadini principalmente interessati dall'estensione della rete ciclabile. Quello settentrionale-Scampia, con la previsione di circa 16 km di percorsi ciclabili per favorire la connessione del quartiere - già interessato dalla recente realizzazione della facoltà di Medicina della Università degli studi di Napoli Federico II e oggetto di una più ampia trasformazione urbana (Restart Scampia) - con la stazione metropolitana di Piscinola e il Real bosco di Capodimonte (ingresso porta Bellaria). Il tracciato intercetta altresì numerosi attrattori, quali scuole, parchi (parco Ciro Esposito), il distretto sanitario locale e attrezzature sportive (stadio Landieri). (segue) (ren)