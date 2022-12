Campania: il calendario di dicembre di "Biologicamente" con incontri su sport e buona alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre domani un calendario di appuntamenti dedicato ai giovanissimi atleti della provincia di Salerno, per parlare di buon cibo a dei futuri campioni con la guida del nutrizionista Giuseppe Fresa. Oggi Giovedì 15 dicembre alle ore 17.00 il team di "Biologicamente" incontra i ragazzi della scuola calcio Asd Soccer Friend di Montecorvino Pugliano; Sabato 17 Dicembre sempre alle ore 17,00 Biologicamente farà tappa presso la Scuola Ic - Fresa di Nocera Superiore (Sa per incontrare i giocatori dell'Asd Antonio Vitolo. Il 19 Dicembre, ancora un incontro con l'Asd Pallavolo Battipaglia presso lo Stadio Pastena e in ultimo il 20 dicembre alle 17,00 sarà la volta dell'Asd Cilento Academy che attenderà il team questa volta con la partecipazione della nutrizionista Alessandra Di Giacomo presso la piscina comunale di Casal Velino alle 18,00. Tappa interessante quest'ultima per parlare di agricoltura e nutrizione, perché quest'anno il Cilento è stato premiato migliore Bio-Distretto d'Europa dall'Unione Europea. L'appuntamento rientra nella campagna informativa finanziata dalla Regione Campania, dedicata alla diffusione della cultura, dello stile alimentare e della coltivazione biologica - (con la Misura 3 Sottomisura 3.2, tipologia di intervento 3.2.1) con l'azione di "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR 2014/2020. (ren)