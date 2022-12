Napoli: riapertura Albergo dei Poveri. Al via da sabato i primi eventi culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di riapertura del Real Albergo dei Poveri alla città di Napoli è stato il tema del workshop svoltosi nei giorni 13 e 14 dicembre, in cui abitanti, associazioni e scuole hanno ragionato sulle modalità di riuso della struttura. Dal 17 e fino al 30 dicembre parte il programma di iniziative ed eventi: si compie così il primo passo verso la familiarizzazione del palazzo con il territorio, per rendere il luogo gradualmente vicino alla città, secondo la visione illustrata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Nel workshop voluto dall'Assessorato all'Urbanistica, coinvolgendo esperti di rigenerazione urbana quali Ricky Burdett, Jean Louis Missika, Adrian Ellis, e Ferruccio Izzo, si è discussa una progettualità ampia per l'edificio tra i più grandi d'Europa. Immaginando una realtà recettiva, ma che al contempo restituisca uguale energia all'esterno, giungendo ad uno stretto contatto dell'infrastruttura con la zona in cui insiste", così si legge in una nota del Comune di Napoli. Un'opportunità per il territorio, secondo il sindaco Manfredi e il vice sindaco e assessore all'Urbanistica Laura Lieto, che ha aperto la prima giornata del "Workshop di Co Design Pop- Ap Idee ed eventi per il futuro dell'Albergo dei Poveri" per un cammino a piccoli passi, partendo dal genius loci del palazzo. (ren)