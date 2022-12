Abruzzo: Coldiretti su dati Istat, popolazione cresce in 4 piccoli Comuni su 10 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patrimonio - precisa la Coldiretti - conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. Si tratta di una tendenza che deve essere sostenuta con un modello di sviluppo che si impegni a recuperare in queste aree i troppi ritardi infrastrutturali e nei servizi offerti con interventi che vanno dalle tecnologie informatiche alle scuole, dagli ospedali alle poste fino alle edicole, per valorizzare una straordinaria risorsa, che può diventare la forza sociale ed economica di una nuova fase di sviluppo. (Gru)