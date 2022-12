Giustizia: Nappi (Lega), ufficio Giudice di Pace a Marano, richiesta bipartisan per evitare chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno per la legalità e per preservare i suoi presidi è bipartisan e non ha colore politico, per tale motivo l'intero Consiglio regionale, che ringrazio, attraverso i presidenti dei gruppi consiliari, ha chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di intervenire per scongiurare la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano. La struttura costituisce una presenza fondamentale e strategica dello Stato, ancor di più in un territorio complesso come quello della provincia Nord di Napoli, dove non ci si può permettere alcun arretramento sul fronte del rispetto delle regole e della lotta all'illegalità". Lo ha affermato in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, primo firmatario della missiva indirizzata al ministro della Giustizia.(ren)