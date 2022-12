Napoli: frana in Corso Vittorio Emanuele. Borrelli (Ev), la fortuna ha impedito ennesima tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poteva essere l'ennesima tragedia come ad Ischia. In questo caso ci ha aiutati solo la fortuna. I terreni fragili, l'edificazione selvaggia o realizzata con materiali scadenti, la mancanza di prevenzione e cura del territorio sommati ai cambiamenti climatici renderanno sempre più difficile la nostra vita. Possiamo continuare ad affidarci alla buona sorte?", ha così dichiarato il parlamentare di Europa Verde - la Sinistra Francesco Emilio Borrelli riguardo la frana di una porzione di muro di 10 metri lineari, alta 4, a Napoli in Corso Vittorio Emanuele 494 (via del pino). Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Per il momento non sono stati trovati feriti. (ren)