Crisi: Cacciola (Ond), rivedere legge su sovraindebitamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assisteremo in maniera gratuita tutti coloro che si trovano a dover affrontare la malattia di un proprio figlio e non possono pagare i debiti con banche e finanziarie. Li seguiremo per la ripianificazione dei propri impegni finanziari rendendoli sostenibili economicamente. Parliamo di migliaia di casi in Italia dove il nucleo familiare è impegnato nell'assistenza h24 del proprio figlio, spesso lungo degente, presso strutture ospedaliere lontane da casa. Spesso costretti a lasciare la propria attività se lavoratori autonomi o partite iva. A tutte le famiglie che vivono queste difficoltà vogliamo che arrivi il messaggio che ripartire è possibile e noi li aiuteremo a farlo". Lo ha annunciato Francesco Cacciola, presidente dell'Osservatorio sul debito con banche e finanziarie, nel corso del webinar "Un italiano su dieci nella fascia di povertà, è emergenza bollette" promosso dall'Osservatorio e dal Centro studi sulla crisi economica delle famiglie italiane. "Il tasso di povertà assoluta è aumentato in modo devastante – ha proseguito l'avvocato Cacciola – con oltre due milioni di famiglie che non arrivano a fine giornata, delle quali oltre il 44 per cento vive al Sud e più del 30 per cento ha bisogno di sussidi. Cinque milioni di persone non sono state in grado di pagare le bollette e altri tre milioni sono a rischio. Tutto ciò alla vigilia di una nuova stangata delle bollette energetiche che rischia di far rimanere tutte queste persone prigioniere dei loro debiti. Servono misure urgenti da parte del governo per ridurre i costi dell'energia, per favorire nuova occupazione, per fronteggiare il calo demografico per il quale nel 2035 il numero dei pensionati sarà superiore a occupati. Tra le priorità anche la modifica della legge sul sovraindebitamento che, in seguito alla costituzione degli Occ (organismi composizione della crisi), ha visto le procedure diventare troppo onerose e cavillose con il risultato che il 72 per cento delle domande viene respinta. Non è così che si fronteggia la crisi". (segue) (ren)