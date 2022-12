Crisi: Cacciola (Ond), rivedere legge su sovraindebitamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi attanaglia anche le imprese come ha sottolineato Leonardo Nesa (consigliere nazionale dell'Unione giovani commercialisti): "Il rilancio economico del post Covid si sta fermando. Le politiche europee stanno spingendo sui tassi d'interesse per abbassare l'inflazione ma questo mette sempre più in difficoltà le imprese. L'accesso al credito è più difficile così come investire in strategia di crescita. La priorità, per ora, è quella di traghettarsi fuori dalla crisi mantenendo la fetta di mercato e salvaguardando i clienti. Chiediamo al governo di aumentare la dilazione dei pagamenti e la rateizzazione anche degli avvisi bonari per aiutare le imprese. Misure per i giovani come la detassazione e decontribuzione per nuove assunzioni degli under 35, la riduzione del costo del debito mediante la reintroduzione delle garanzie di Stato e l'incentivazione delle aggregazioni tra imprese per consentire alle stesse di migliorare le marginalità". (segue) (ren)