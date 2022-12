Crisi: Cacciola (Ond), rivedere legge su sovraindebitamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto della crisi sulla comunità è stato analizzato da Claudio Roberti (Associazione nazionale Sociologi della Campania): "Ci sono varie criticità di fronte alle quali non siamo riusciti a dare risposte già molto tempo prima della crisi pandemica. Penso alla denatalità, fenomeno iniziato vent'anni fa e mai preso seriamente in considerazione, alla crisi dei consumi oppure alla mancanza di risposte adeguate alle crisi ambientali. Parliamo di processi circolari che si autoalimentano e autorigenerano. Bisogna rompere questi circoli viziosi. Ci troviamo di fronte a una caduta galoppante generata da scelte ordo-liberiste e adesso siamo alla resa dei conti. Serve una diversa propensione culturale di istituzioni e politica che metta fina a un welfare italiano che soffre di troppe discrasie, vuoti, amnesie. Che argini la demolizione del Servizio Sanitario Nazionale, che affonderà definitivamente con la legge sull'autonomia. Che restituisca dignità alle persone con disabilità non autosufficienti". (ren)