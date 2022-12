Acqua: Busillo (Anbi Campania), consorzi di bonifica pronti a collaborare ma manutenzione resti a Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Lanciata la provocazione il presidente Busillo ha inteso sottolineare come: “E’ oggi il momento di fare rete tra sindaci e Consorzi di Bonifica. Ma chi paga? Solo gli agricoltori? Questo non è possibile . Oggi noi non possiamo addossare la manutenzione del reticolo idraulico superiore e inferiore agli agricoltori come chiede la Regione Campania. Corsi d'acqua principali sono di competenza della Regione. E I corsi d'acqua secondari artificiali sono competenza dei Consorzi”. Busillo ha infine chiarito: “Per fare rete bisogna partire da questi dati. Va costruito un percorso comune sulla manutenzione delle reti colanti che sia coerente con le esigenza dei territori. E con Consorzi centrali nella manutenzione”. (ren)