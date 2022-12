Napoli: domenica l'orchestra dei giovani di Scampia in concerto per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Orchestra Junior Verticale composta dei giovani dell'ottava Municipalità di Napoli si esibirà in concerto domenica 18 dicembre alle ore 19.00 nell'auditorium dell'istituto "Galileo Ferraris" in via Antonio Labriola Lotto 2G, per l'ultimo appuntamento della rassegna "Scampia - Il progresso attraverso la Cultura", organizzata da Ancem - Associazione Napoli Capitale Europea della Musica diretta da Filippo Zigante, grazie al sostegno del Comune di Napoli, e al patrocinio morale dell'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Napoli e della Ottava Municipalità, e al coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. Sarà presente l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani. Il complesso è composto dagli studenti degli istituti "IC Pertini 87 don Guanella" guidato dal dirigente Tania Vece, "IC Pascoli 2" da Monica Marasco, "IC Socrate Mallardo" da Teresa Formichella, "IC Alpi Levi" da Rosalba Rotondo, "IC Illuminato Cirino" da Vincenzo Somma, da sempre protagonisti della cultura musicale territoriale, insieme al Liceo Musicale Melissa Bassi diretto da Domenico Mazzella di Bosco.(ren)