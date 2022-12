Autonomia: Calderoli, cabina di regia per determinazione Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In estrema sintesi, "l’articolo 143 prevede un percorso con tempi certi e responsabilità chiare per la 11 determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle 23 materie suscettibili di entrare nei processi del regionalismo asimmetrico: motore principale, specialmente nei primi mesi, è una cabina di regia appositamente costituita, presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il ministro per gli affari regionali e le autonomie, e composta, oltre che da quest’ultimo, dal ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, dal ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dal ministro dell’economia e delle finanze, nonché dai ministri competenti in base alle materie oltre che dai rappresentanti delle Autonomie territoriali". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in audizione nella commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche. "La Cabina di regia - ha spiegato Calderoli - sarà impegnata in un insieme complesso di attività che richiedono elevato approfondimento, oltre a un forte coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. I primi sei mesi saranno dedicati a una ricognizione tanto della normativa statale e delle specifiche funzioni amministrative esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario, quanto della connessa spesa 'storica' effettuata dallo Stato in ciascuna di 12 esse per l’esercizio di ciascuna di tali funzioni nelle 23 materie. La complessità di questa operazione richiede il massimo supporto delle amministrazioni centrali rispettivamente competenti".(Rin)