Campania: depurazione acque reflue a Teano. Piccerillo (Lega), chiederò un'audizione in Commissione Ambiente

- "Chiederò un'audizione in Commissione regionale Ambiente per discutere dello stato di depurazione delle acque reflue nel Comune di Teano e in particolare degli scarichi urbani non depurati nel Rio Misseri". Così il consigliere regionale della Lega in Campania, Antonella Piccerillo, all'esito di un sopralluogo effettuato nella mattinata di oggi in via Rio Persico a Teano (Caserta) dove, a seguito del collasso del sistema fognario, è stata chiusa la SP329. "Quel tratto viario - ha spiegato Piccerillo - ha un'importanza primaria per il territorio sidicino, ma da oltre un anno risulta chiuso al traffico, con disagi per i cittadini, a causa di lavori inspiegabilmente bloccati. A peggiorare la situazione anche il sospetto che la nuova rete fognaria provvisoria non scarichi correttamente i liquami di una parte della Città. Chiederemo chiarezza in Commissione". (ren)