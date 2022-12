Acqua: Busillo (Anbi Campania), consorzi di bonifica pronti a collaborare ma manutenzione resti a Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vito Busillo, presidente dell’ Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue - Anbi Campania è intervenuto oggi a Nocera Inferiore (Salerno) al Convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica Integrale comprensorio Sarno “Cento anni di Bonifica, l’evoluzione delle funzioni dei Consorzi di bonifica a fronte delle nuove esigenze del territorio”. Busillo nel complimentarsi con il neo presidente del Consorzio Mario Rosario D’Angelo ha tra l’altro affermato: “Negli anni il dissesto idrogeologico è cresciuto, spinto dall’aumento della densità di popolazione, all’incremento demografico e alla impermeabilizzazione del territorio”. “La difesa delle acque in questo territorio tra delle difficoltà per il cambiamento climatico, che impatta innanzitutto sulle imprese agricole – ha sottolineato Busillo: “Si tratta – ha aggiunto - di un aspetto determinante e sottaciuto. E gli unici soggetti che fanno pulizia dei canali sono i consorzi. I Comuni? Difficile che si occupino della pulizia dei fossi, non accade quasi mai. Il Genio Civile? Lo cercano a Chi l'ha visto”. (segue) (ren)