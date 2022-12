Pnrr: Calderoli, valutare ipotesi riduzione tempi d'esame per espressione pareri e conclusione intese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), "dovrebbe essere valutata, previa condivisione con le autonomie territoriali, l'ipotesi di una riduzione dei tempi di esame per l'espressione dei pareri e la conclusione delle intese". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in audizione nella commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche.(Rin)