Natale: a Pozzuoli “La Magia del Natale” si arricchisce di altri spettacoli

- L'Amministrazione Comunale di Pozzuoli (Napoli), ha definito il calendario completo della rassegna "La Magia del Natale", già partita il 7 dicembre con i primi spettacoli rappresentati nella location del Rione Terra. Gli eventi proseguiranno per l'intera giornata fino al 24 dicembre nelle vie del centro storico con "Pozzuoli in Festa" (in cui si esibiranno artisti di strada, musicisti, elfi, un albero natalizio vivente e la Regina delle Nevi). Il 17 dicembre dalle ore 18.30 sarà poi la volta, sempre al rione Terra, di "Christmas Dreams", musical show di Tony Figo.(ren)