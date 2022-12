Ischia: Curcio (protezione civile), dopo un primo stanziamento di 2 milioni seguiranno ulteriori risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio dei ministri del 27 novembre ha deliberato lo stato di emergenza per l'isola di Ischia e ha previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Questa somma costituisce, però, solo il primo stanziamento finalizzato all'attivazione delle varie attività anche sotto il profilo contabile, come previsto dal codice della protezione civile. Faranno seguito ulteriori assegnazioni economiche da disporre mediante delibere del Cdm che saranno proposte dal dipartimento di Protezione civile e adottate su un quadro di fabbisogni che giorno dopo giorno diventa più chiaro". Così Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente alla Camera, parlando della frana di Casamicciola, sull'isola di Ischia, lo scorso 26 novembre. (Ren)