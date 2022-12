Sud: domani a Roma presentazione del nuovo Manifesto per il Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato giovedì 15 dicembre, alle ore 14.00, presso la sala stampa della Camera dei deputati "L'Italia mediterranea" il titolo di un manifesto per il Mezzogiorno proposto da Claudio Signorile e Federico Conte. Un "Patto tra movimenti e associazioni contro l'autonomia differenziata e per una perequazione delle infrastrutture e dei servizi tra le varie parti del paese", è il senso della proposta. All'iniziativa parteciperanno oltre 40 associazioni, tra le quali Mezzogiorno Federato, Cittadino Sudd, Sud chiama nord, Coordinamento 2050, Equità territoriale, Confederazione italiani nel mondo (cim), Fondazione muovo mezzogiorno, Fondazione mare nostrum, Forum riformista, Nuovi orizzonti, Risorgimento napoletano, Unità siciliana, Ecologia e diritti. "Con le elezioni del 25 settembre – ha detto Federico Conte, ex deputato di Liberi e Uguali e presidente dell'associazione Cittadino Sudd - si è consumato l'ultimo atto dell'antipolitica a danno del Mezzogiorno. L'autonomia differenziata, espressione dell'antimeridionalismo di sistema, è diventata infatti, con la complicità delle opposizioni, il tema qualificante del nuovo Governo. Il manifesto per l'Italia Mediterranea non nasce per avanzare una mera rivendicazione contro il Nord ma per promuovere una politica che, attraverso il Mezzogiorno, hub naturale e strategico, unisca l'Italia e l'Europa intorno al Mediterraneo, bacino di civiltà e ricchezza sul quale si affacciano Europa, Africa e Asia. I fatti della storia che stanno cambiando il mondo e l'Europa rappresentano una nuova, grande occasione per rilanciare il Sud come un protagonista della civiltà del futuro. Tocca al basso della società, al mondo dell'associazionismo attivo, farsi carico di un nuovo risorgimento meridionale".(ren)