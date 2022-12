Aerospazio: demo day conclusivo di Up2Stars, dieci startup del settore incontrano Pmi e investitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La competitività italiana emerge dai dati sul commercio internazionale, con una quota sulle esportazioni mondiali del 6,9 per cento (media 2015-2019) che colloca l’Italia al quarto posto tra i principali leader del settore, dopo Stati Uniti, Francia e Germania. Un posizionamento migliore anche rispetto al dato dell’intera economia, dove il nostro Paese ha un peso di circa il 3 per cento ed occupa la nona posizione nel ranking internazionale. Sono oltre 280 imprese appartenenti a questo settore, una filiera completa con la presenza sia di produttori di veicoli spaziali, lanciatori e satelliti, che di player specializzati in servizi ad alto valore aggiunto a completamento dell’offerta produttiva del settore. I servizi satellitari ed i dati da essi generati sono fondamentali per le telecomunicazioni, l’agricoltura, la sicurezza, i servizi di osservazione della terra e quelli di geo-localizzazione. Un insieme cospicuo di settori connessi all’economia dello spazio per il quale le nuove tecnologie sviluppate da startup hi-tech rappresentano una risorsa strategica. In questo quadro si colloca Up2Stars, il programma di Intesa Sanpaolo lanciato quest’anno e sviluppato nell’arco dell’intero anno in 4 call bimestrali, con un processo di selezione, accelerazione e networking totalmente gratuito. Come per le tre precedenti call, anche quella dedicata all’aerospace ha visto la selezione di 10 startup, per un numero complessivo di 40 aziende. “Con oltre 600 startup candidate ad Up2Stars il nostro nuovo programma di accelerazione ideato per la prima volta quest’anno, abbiamo testimoniato la grande effervescenza che anima le nuove imprese emergenti italiane. Questo Demo Day conclusivo, il quarto di questa prima edizione, rappresenta un punto di arrivo ma soprattuto di partenza per le 40 startup selezionate, che sono da ora pronte a misurarsi con investitori e Pmi”, spiega Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. “Dopo il Digitale, la Bioeconomia e il Medtech, l’Aerospace è stato il settore più ambizioso in cui ci siamo cimentati, un comparto in rapido sviluppo in cui il contributo tecnologico e innovativo delle startup rappresenta un fattore strategico indispensabile. Per promuovere la competitività delle nostre imprese in questo settore dobbiamo sostenere la ricerca e la condivisione di competenze creando un dialogo sul territorio tra enti e università, Distretti Aerospaziali regionali, Competence Center, acceleratori e startup del mondo Aerospaziale. A questo scopo, Intesa Sanpaolo quest’anno, tra le altre iniziative, ha siglato un accordo con il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania che prevede investimenti in ricerca, servizi tecnologici e valorizzazione delle filiere produttive”. Tra le dieci protagoniste del demo day, c'è anche la Mespac di Torino, startup che offre un servizio basato su dati provenienti da satelliti di osservazione terrestre (SatEO) accoppiati con dati proprietari provenienti dal sito di interesse, modelli fisici avanzati e algoritmi di intelligenza artificiale per fornire informazioni meteomarine certificate per nuovi siti di impianti eolici offshore. (Rin)