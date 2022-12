Ischia: Curcio (protezione civile), emergenza non paragonabile ad altre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione emergenziale di Ischia ha una peculiarità, perché vede la compresenza di tre fattori di rischio: la condizione preesistente di dissesto che deriva da caratteristiche geologiche dell’isola; ci sono poi attività in corso rispetto all'evento sismico del 2017, con interventi strutturali su alcuni edifici e, infine, l'evento di quest'anno". Lo ha affermato Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente alla Camera, parlando della frana di Casamicciola, sull'isola di Ischia, lo scorso 26 novembre. "Questi tre fattori - ha aggiunto - si integrano e offrono la visione di una situazione non paragonabile ad altre emergenze". (Ren)