Commercialisti: Mario Michelino è il nuovo presidente dell'Andoc

- Mario Michelino è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale dottori commercialisti (Andoc). Napoletano, 52 anni, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti dal 1996, è stato scelto all'unanimità dal neoeletto Consiglio direttivo dell'associazione, che resterà in carica per il triennio 2022-2025. Michelino sarà affiancato dai vicepresidenti Amelia Luca e Fabrizio Salusest, dal segretario Anna Maria Travaglione, dal tesoriere Vincenzo Gattagrisi e dal responsabile ai rapporti esterni, Rosario Camaggio. Gli altri consiglieri eletti dall'Assemblea sono Michele De Tavonatti, Giuseppe Del Bene, Sergio De Lorenzo, Maria Rosaria De Florio, Riccardo Losi, Vito Meloni, Amedeo Sacrestano, Marco Ziccardi. I revisori sono Rosamaria D'Amore e Roberto Ugliano; i supplenti Mario Rosica e Pino Sarno. Presidente dell'Accademia di Napoli dell'Andoc e già consigliere dell'Odcec partenopeo, Michelino sottolinea l'importanza di "continuare nel solco tracciato dai precedenti presidenti nel rispetto dei valori dell'Andoc legati a etica, meritocrazia e cultura. Ringrazio il Consiglio direttivo per la fiducia accordata, metterò a disposizione il mio impegno e la mia passione per dare voce all'associazione". Un direttivo completamente rinnovato anche a seguito delle modifiche Statutarie approvate dall'Assemblea dei soci lo scorso 1° dicembre: "Vogliamo guardare insieme al futuro, sulla linea dei principi dati dai fondatori dell'associazione. Per i colleghi rappresentiamo un punto di riferimento per l'attività sindacale e la formazione; è importante tendere sempre l'orecchio verso le problematiche della categoria. La figura del commercialista attraversa un periodo particolare, ricco di insidie e attività frenetiche, ma resta fondamentale per cittadini, famiglie e imprese". (Ren)