Comuni: Lega, bene sostegno per minori in comunità o in istituti di assistenza

20 luglio 2021

- "Bene l'incardinamento del ddl presentato dalla Lega che impegna il governo a compartecipare alla copertura dei costi, che ad oggi sono totalmente a carico dei Comuni, per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza". Lo afferma in una nota Erika Stefani, prima firmataria del ddl, e i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali: Daisy Pirovano, capogruppo e relatrice, Nicoletta Spelgatti e Paolo Tosato. "È necessario - spiegano - attenuare l'impatto di una situazione complessa, che vede anche un aumento dei casi e che incide negativamente ed esclusivamente sugli Enti Locali, a prescindere dalla loro dimensione, e permettere, invece, ai nostri Primi cittadini di offrire assistenza e accoglienza senza gravare ulteriormente sulle loro casse". "Come Lega - concludono - abbiamo richiesto, inoltre, la rendicontazione e la trasparenza della spesa per le comunità e per gli istituti di assistenza, considerando che si tratta di soldi pubblici. Sosteniamo e sosterremo i nostri sindaci, sempre in prima linea".(Rin)