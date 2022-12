Legge Bilancio: De Pascale (Upi), a province servono risorse per coprire le mancate entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure a favore delle Province nella manovra di Bilancio "sono poche e assolutamente parziali, ma soprattutto non è garantita la copertura del crollo delle entrate tributarie subite dalle Province. Sono misure indispensabili per assicurare i servizi essenziali ai cittadini: senza l’accoglimento di queste richieste l’Upi non potrà esprimere parere favorevole alla Legge di Bilancio”. Lo ha detto il presidente dell’Upi, Michele de Pascale, intervenendo alla riunione della Conferenza Unificata presieduta dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, nella quale si è discussa la manovra economica 2023. De Pascale ha sottolineato le altre richieste prioritarie, a partire dalla “neutralizzazione” della spesa riferita agli incrementi del rinnovo del contratto degli enti locali e dall’eliminazione della spending review prevista per il triennio 2023/2025 a carico delle Province. “Richieste – ha concluso il presidente dell’Upi – già all’attenzione della Commissione Bilancio della Camera sulla quale chiediamo l’attenzione di governo e Parlamento. (Rin)