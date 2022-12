Torino: Politecnico nella top 20 mondiale per le azioni messe in campo sullo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Torino è nella top 20 mondiale e al secondo posto a livello nazionale per le azioni messe in campo sul tema dello sviluppo sostenibile. Lo ha deciso il Greenmetric world university rankings dopo aver analizzato oltre mille campus universitari al mondo. "Siamo un Ateneo impegnato nella transizione ecologica e sociale e abbiamo investito energie e risorse da anni per rendere il nostro campus e le comunità che serviamo sempre più sostenibili e inclusive – ha commentato la professoressa Patrizia Lombardi, vice Rettrice per Campus e Comunità Sostenibili e coordinatrice del Green Team di Ateneo - Essere confermati ventesimi al mondo su oltre mille atenei partecipanti al GreenMetric avvalora questo impegno e ci spinge a fare sempre meglio, sempre di più, per quella che è riconosciuta a livello internazionale come ‘quarta’ missione universitaria, attraverso una 'governance organizzativa' in grado di sviluppare politiche ed implementare e gestire il campus in maniera sostenibile ed in forte sinergia con il territorio", ha concluso.(Rpi)