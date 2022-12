Ischia: Curcio (protezione civile), mutato assetto idrogeologico dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Protezione Civile ha emanato già una seconda ordinanza, sulla base dell'aggiornamento della situazione sull'isola d'Ischia, con il quale il direttore generale per i lavori pubblici della Protezione Civile della Regione Campania è stato nominato commissario delegato per gli studi e le analisi necessarie a definire la prima area di pericolosità, perché la frana ha anche causato un mutamento dell'assetto idrogeologico dell'area". Lo ha dichiarato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, durante l'audizione alla Commissione Ambiente riunita alla Camera. "Bisognerà pertanto definire le zone a maggior rischio per capire in quali sarà possibile consentire l'accesso ai cittadini e in quali non sarà possibile. Il commissario riunirà enti, università ed esperti che hanno già studiato e conoscono bene l'area per raccogliere tutte le informazioni utili a definire le zone a maggior rischio", ha aggiunto. (Ren)