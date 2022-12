Ue: Bianco (Anci), su applicazione diritto comunitario serve più collaborazione tra livelli di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collaborazione tra diversi livelli di governo per accertare le responsabilità nelle violazioni delle norme Ue è fondamentale per avviare un percorso virtuoso che non solo riduca le procedure ma favorisca una sensibilizzazione sul tema. I Comuni sono pronti a fare la propria parte, nel quadro della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Ma servono interventi legislativi con misure e risorse adeguate attivando azioni che riducano le violazioni, a partire dalla formazione del personale comunale". Lo ha sottolineato Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, parlando davanti la commissione Politiche Ue della Camera, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su come applicare il diritto Ue. Richiamandosi ai temi segnalati dalla Comunicazione, Bianco ha auspicato "strumenti più puntuali per prevenire all'origine le violazioni del diritto dell'UE". A suo parere per migliorare l'applicazione delle norme bisogna, da un lato "prevedere chiare indicazioni per chi deve darvi applicazione creando una positiva collaborazione tra i livelli di governo" e dall'altro, "promuovere forme innovative di collaborazione tra istituzioni Ue e Stati membri". Entrando poi nel dettaglio, Bianco ha indicato alcune misure concrete per migliorare l'applicazione del diritto Ue. Come "l'estensione ai Comuni di meccanismi come il Public Administration Cooperation Exchange "che – ha sottolineato - può favorire lo scambio di buone pratiche tra Paesi diversi attraverso forme temporanee di mobilità del personale". Ancora la "razionalizzazione dell'utilizzo delle procedure di infrazione, non limitandole a singoli casi ma a fattispecie più ampie e strutturali". Per finire con "la definizione di un sistema rapido di accertamento delle violazioni e di risoluzione anzi tempo di possibili infrazioni".(Rin)