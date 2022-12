Spettacoli: domani a Napoli "Urbs sanguinum non solo San Gennaro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 19.00 presso il Quartiere Intelligente, Scala di Montesanto 3 a Napoli, si terrà lo spettacolo "Urbs sanguinum Non solo San Gennaro. I prodigi del sangue a Napoli". Una rappresentazione suggestiva di prosa, teatro, danza, canzoni e musica dal vivo, che accompagnerà lo spettatore in un viaggio alla scoperta dei segreti e dei misteri della città e del sangue dei suoi santi. "Lo spettacolo racconta - si legge in una nota - attraverso il linguaggio artistico declinato in tutte le sue espressioni, uno degli aspetti che più contraddistingue Napoli e i suoi abitanti: il rapporto con la fede, tra sacro e profano, il dualismo sottile su cui la città da sempre va sviluppandosi". Lo spettacolo inserito nell'ambito della rassegna "il Natale dei Popoli", è liberamente tratto dal saggio "Urbs sanguinum" di Carmine Maturo e Lucia Malafronte (Ed. Intra Moenia 2008, nuova edizione 2022) prefazione di Marino Niola, con l'adattamento di Giuseppina Dell'Aria e di Guido Liotti, voce e canzoni originali di Giovanna Panza, chitarra Edo Puccini, Arpa Gianluca Roviniello, coreografia e danza di Ambra Marcozzi, con Roberto Cervone, Livia Berte', Roberta Misticone, Anna Ragucci e Nunzia Loffredo, immagini di Antonio Lubrano lavadera, Regia di Guido Liotti. (ren)