Ischia: Patriarca (Fi), ecco le misure di sostegno del Governo

- "Abbiamo mantenuto la parola sugli aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione di Casamicciola del 26 novembre scorso. Ringrazio la VI commissione Finanze della Camera dei deputati che ha recepito e valorizzato le proposte di Forza Italia per garantire il più velocemente possibile il ritorno alla normalità di una comunità che sta, con grande coraggio e dignità, affrontando uno dei momenti più dolorosi della sua storia recente". A dirlo è stata Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia alla Camera. "Il disegno di legge di conversione in legge del decreto del 3 dicembre scorso, esaminato e dibattito in Commissione, conferma le indicazioni che il nostro partito aveva immediatamente portato all'attenzione del Governo nei giorni immediatamente successivi alla sciagura – ha proseguito la Patriarca – e che sono state con grande determinazione sostenute dall'on. Francesco Rubano, relatore del provvedimento". "In particolare, viene dato il via libera alla sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali; al rinvio delle udienze civili e penali e alla sospensione dei termini sostanziali e processuali; alla sospensione delle udienze e dei termini processuali relativi ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari", ha aggiunto. È poi prorogata di un anno, ha sottolineato ancora l'esponente azzurro, "dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la scadenza del temporaneo ripristino della sezione distaccata del tribunale di Napoli con sede a Ischia". "Viene inoltre finanziato con 10 milioni di euro il Fondo regionale di protezione civile, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali", ha precisato. "Si tratta di misure assolutamente necessarie e propedeutiche a un più ampio programma di ricostruzione e di rilancio dell'isola di Ischia – ha concluso la Patriarca – su cui l'Esecutivo si impegnerà al più presto e su cui, come sempre, con grande senso di responsabilità, Forza Italia offrirà il proprio contributo di idee e di progettualità". (Ren)